Il Comitato Organizzatore degli Europei 2025 di Genova a Basilea

Sono in corso gli Europei di Scherma a Basilea . La Nazionale di spada, sciabola e fioretto sta ottenendo, come di consueto, risultati davvero pregevoli. La prossima rassegna continentale sarà calendarizzata proprio a Genova, nel mese di giugno, e quindi il Comitato Organizzatore Locale è attualmente in Svizzera per il ritiro della bandiera della Confederazione Europea. Un'occasione importante per i meeting dedicati ai vari aspetti organizzativi alla competizione, insieme ai dirigenti della cma, presieduta da Giorgio Scarso .

Falcini: "Momento importante per Genova"

Il coordinatore del COL e presidente regionale Giovanni Falcini, insieme al presidente nazionale Paolo Azzi, sta incontrando anche i rappresentanti delle oltre 40 Federazioni che nel giugno 2025 parteciperanno, al Jean Nouvel di Genova, al primo appuntamento del quadriennio olimpico. La prima sfida ufficiale verso i Giochi di Los Angeles 2028 con la possibilità per tanti giovani di mettersi in mostra e per i veterani della Scherma di consolidare il proprio valore. Il COL di "Genova 2025", dopo il successo dei Tricolori Giovani e Cadetti (24-26 maggio) pubblicamente riconosciuto dalla FIS e dai dirigenti societari di tutta Italia, promuoverà in Svizzera anche l'offerta turistica di Genova all'interno del proprio stand.

I rappresentanti del COL riceveranno anche la bandiera della Confederazione Europea di Scherma domenica al termine della competizione a cui l'Italia è presente con i 24 atleti prescelti per l'Olimpiade. "Sarà un momento importante di promozione della nostra città e della qualità della nostra proposta organizzativa - afferma Giovanni Falcini - . Abbiamo ricevuto molti complimenti per i Tricolori che ci hanno fatto molto piacere ma la squadra del COL è ora totalmente proiettata sull'appuntamento del prossimo giugno. A Basile, oltre alla responsabilità di ricevere la bandiera, abbineremo anche quella di recepire le importanti indicazioni che la Confederazione ci farà arrivare per esser pronti per gli Europei. Fondamentale, come sempre, il supporto della Federazione e di tutte le realtà, istituzionali e commerciali, che credono nel valore del nostro progetto".