"Mens sana in corpore sano”: convegno sui valori dello sport nel Municipio Ponente

La mostra “Il Tempo e lo Sport - Le società centenarie del CONI in Liguria”, evento d’apertura del programma annuale di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, è approdata al Municipio VII Ponente di Voltri. Un’occasione importante per celebrare i valori dello sport nell’ambito del convegno "Mens sana in corpore sano - Movimento, benessere e longevity". Due ore di riflessioni, nella sala consiliare municipale, a cui hanno partecipato Guido Amoretti, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, Pierluigi Vagali, Biologo nutrizionista e docente presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Genova, e Francesca Buffa, Pedagogista clinica e formatrice, laureanda in Psicologia.