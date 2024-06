Doppio capolavoro per Alice Ramella ai Tricolori di Canottaggio?

GENOVA - Il Canottaggio ligure sarà protagonista nell’ambito del palinsesto di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” con i Mondiali Coastal Rowing e Beach Sprint. Appuntamento straordinario, prima volta per una rassegna iridata assoluta nel capoluogo ligure, che già è in fase di promozione in corso Italia con i manifesti che ritraggono il doppio misto della Canottieri Santo Stefano al Mare con a bordo Federico Garibaldi e la cugina Alice Ramella. Due campioni di queste discipline, capaci di firmare straordinarie imprese internazionali.