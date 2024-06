Europei Assoluti di Scherma a Genova dal 14 al 19 giugno 2025

In Svizzera, il Comitato Organizzatore Locale "Genova 2025” è intervenuto per ricevere la bandiera confederale e per affrontare importanti riunioni tecniche con i rappresentanti della Confederazione Europea di Scherma, presieduta da Giorgio Scarso. Il cooordinatore Giovanni Falcini, Presidente Federscherma Liguria, è intervenuto insieme a Leonardo Patti, Alessandro Rizzi, Furio Ginori, Nicola Orecchia, Camillo Rosano e Federico Surano, con gli arbitri Alexis Bruno ed Emanuele La Rocca.

Venerdì si è tenuto il confronto con il COL di Basilea per verificare la distribuzione dei servizi e degli spazi utilizzati nella struttura polifunzionale St. Jacobhalle, casa degli Europei 2024. Alla Commissione internazionale e al Presidente Giorgio Scarso, il COL di "Genova 2025" ha presentato il progetto di allestimento degli spazi dedicati alla rassegna continentale all'interno del Waterfront di Levante dell’Architetto Renzo Piano. La relazione ha incontrato il favore di tutti i dirigenti della Confederazione. Riunioni operative anche venerdì, alla presenza dei responsabili del broadcasting per le riprese televisive, dei responsabili per l’accoglienza, dei media e servizi dedicati alla manifestazione: dall'accoglienza alla logistica, passando per i transfer per atleti, tecnici e delegati. Domenica i delegati Camillo Rosano e Nicola Orecchia hanno partecipato alla cerimonia di chiusura della manifestazione ricevendo dal COL di Basilea 2024 la bandiera della Confederazione Europea, come simbolo di rappresentanza per i futuri Europei di Scherma a Genova.