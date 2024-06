La Pinsa Di Marco fa esultare gli azzurri e i tifosi

Il calcio, da sempre, nutre i sogni e le emozioni degli italiani con momenti indimenticabili che restano impressi nella memoria collettiva. Soprattutto quando scendono in campo gli azzurri. Momenti di condivisione e unione, conditi sempre da buona compagnia e buon cibo. Per tifare e gustarsi ogni momento dell’avventura azzurra, da quest’anno c’è la Pinsa Di Marco , caratterizzata da leggerezza, alta digeribilità e soprattutto convivialità. Perfetta da preparare in occasione delle partite per celebrare la passione per il calcio che caratterizza i tifosi italiani. È in questo contesto che la Pinsa Di Marco , l'azienda che ha inventato l’Originale Pinsa Romana, diventa la Pinsa ufficiale di Casa Azzurri firmando una partnership triennale con l’area ospitalità della Nazionale e invita tutti a #TifareConGusto.

La campagna #TifiamoConGusto

Da Roma alla Germania. Prepararsi per una sfida internazionale non è semplice, ma gli azzurri e Di Marco sanno bene come farlo. Per sostenere gli azzurri, Di Marco ha intrapreso un emozionante viaggio on the road a tappe a bordo di un’ape car brandizzata, accompagnato dagli Autogol. Quattro tappe speciali hanno segnato l’attesa degli Europei, tra ricordi, emozioni azzurre, gusto e ospiti d’eccezione come Davide Frattesi, Luca Toni, Matteo Pincella e Pierluigi Pardo. La tappa finale? Iserlohn, dove Casa Azzurri Germania ospita una Pinseria Pop Up attiva ogni giorno per tifosi e special guest come Chiara Frattesi. Ma non finisce qui: la pinsa ufficiale di Casa Azzurri si potrà gustare anche a Milano, al Senstation Summer nel food point Coca Cola a Casa Azzurri Italia.

Pinsa Di Marco a Casa Azzurri

I tifosi potranno Tifare con Gusto anche da casa preparando le Pinse limited edition del menù azzurro creato ad hoc per l’avventura europea. Queste pinse speciali soddisfano i gusti di tutti e omaggiano momenti e personaggi iconici della storia della Nazionale: da “La Cucchiaio” a “La Tiro a Giro”, da “La Catenaccio” a “La Urlata”. Grazie alle video ricette realizzate dal pinsa chef Marco Montuori, presenti sui canali social e su una landing page dedicata, sarà facile replicarle anche a casa. Riconoscerle, nei migliori supermercati d’Italia, non sarà difficile: il pack per tutta la durata della competizione si è tinto d’azzurro con un design limited edition.

La pinsa romana titolare in tavola

Un successo condiviso, soprattutto con Marco Materazzi, Davide Frattesi e Mattia Zaccagni che il brand ha voluto omaggiare offrendo loro una pinsa dedicata. Partita dopo partita, la pinsa Di Marco ha conquistato un ruolo da protagonista dentro e fuori Casa Azzurri rivelandosi l'alleato perfetto per atleti e tifosi e contribuendo a rendere ogni momento dell’avventura azzurra speciale e memorabile.