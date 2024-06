Torna lo SportAbility Day al My Sport Village Sciorba

“Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” sempre più inclusiva, con il ritorno della grande festa sportiva annuale dedicata a persone di ogni abilità. Sabato 28 settembre, il My Sport Village Sciorba ospita il 4° SportAbility Day promosso da Stelle nello Sport con la collaborazione di MySport, il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e il patrocinio di Sport e Salute, Coni, Cip, Special Olympics, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. Un villaggio sportivo senza barriere a ingresso gratuito. Ragazze e ragazzi con disabilità potranno “provare” le diverse attività e discipline accompagnati da familiari e amici.

SportAbility Day: il programma

Sul rinnovato campo da calcio, sull’anello della pista di atletica e in piscina, si potranno provare più di 35 discipline sportive con la partecipazione di qualificati istruttori di Federazioni e Associazioni e di numerosi testimonial “capitanati” come per tradizione dal campione paralimpico Francesco Bocciardo, tre volte oro nel nuoto a Rio 2016 e Tokyo 2020. L’apertura del villaggio è fissata per le ore 10 e intorno alle 10:30 ci sarà la tradizionale sfilata di apertura . Tra gli eventi più “gettonati” i tornei di calcio integrato e la “staffettona”. Lo SportAbility Day potrà contare, come sempre, su un grande gioco di squadra. Dalla collaborazione del Municipio Media Valbisagno, al supporto del Bic Genova e della Fondazione Ecoeridania Insuperabili.