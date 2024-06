Al campo Arnaldi di Genova la Supercoppa maschile e femminile di Hockey

Secondo importante week end per l’ Hockey nazionale al “campo Arnaldi” del Lagaccio nell’ambito del palinsesto “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Sabato 29 giugno, le 4 squadre di Hockey che sono uscite vincitrici dalla Serie A Elite e dalla Coppa Italia della stagione 2023/24, si contenderanno la “Supercoppa femminile e maschile”: le partite di questo importante evento agonistico nazionale sono in programma alle ore 17 e alle ore 19. Per le donne si sfidano l’SG Amsicora (Cagliari) campione d’Italia e l’HF Lorenzoni (Bra) vincitrice della Coppa Italia; per gli uomini si affrontano invece il Tevere EUR (Roma) campione d’Italia e l’HC Bra vincitore della Coppa Italia.

Melis: "Appuntamento clou della stagione"

“È l’appuntamento clou della stagione che per la prima volta da Roma si sposta a Genova – sorride Franco Melis, presidente Federhockey Liguria – . Avremo le quattro squadre top, con gli atleti migliori italiani e stranieri che giocano nel massimo campionato”. La storia dell’Hockey passa dalla Liguria. “Questa disciplina è nata a Bordighera con la prima partita disputata tra inglesi a inizio secolo. Una lunga storia con massima diffusione nella nostra regione, terza per tesserati dopo Piemonte e Lazio. In rapporto al numero degli abitanti, siamo la prima regione italiana e siamo pertanto felici di questo spazio all’interno del programma della Capitale Europea dello Sport”. La Supercoppa segue la rassegna giovanile “Hockey sotto la Lanterna”, con partecipanti dagli Under 8 agli Under 18, e precede il Campionato Italiano Master, in programma tra una settimana.