Inaugurata una nuova area fitness outdoor nel Municipio Medio Levante

Dal rinnovato parco di Valletta Cambiaso, in una giornata speciale “Iren loves energy”, a un nuovo spazio dedicato alla cittadinanza. Comune di Genova, Municipio Medio Levante e Iren insieme per rilanciare fortemente il messaggio del valore dello sport e del movimento per migliorare la salute delle persone e per fare prevenzione.

È stata inaugurata questa mattina, alla presenza dell’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi, del presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri, del consigliere municipale Stefano Falqui, e di Roberta Ponticelli, responsabile Marketing e Comunicazione di Prodotto di Iren Mercato, la nuova area fitness outdoor realizzata da Iren Mercato e messa a disposizione di tutti i cittadini.

L’area si trova nel Municipio Medio Levante, in confluenza tra via Liri e via Curti, ed è stata così risistemata, recintata e dotata di un accesso per disabili; al suo interno sono stati collocati alcuni attrezzi ginnici che saranno a disposizione degli abitanti del quartiere. Presenti all’inaugurazione anche i bambini dei centri estivi della zona.



“Uno degli obiettivi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport è avvicinare sempre più cittadini al movimento e alle attività sportive, consapevoli dei benefici per la loro salute – ha affermato l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi - Per questo la riqualificazione impiantistica è stata una delle nostre priorità. Dopo aver inaugurato sabato 15 giugno le attrazioni ludico-sportive del nuovo Parco di Valletta Cambiaso oggi, ancora a seguito della condivisione di un importante progetto con Iren, restituiamo alla città una nuova superficie completamente “rivitalizzata”. Lo facciamo alla presenza anche di tantissimi bambini e bambine, segnale dell'impatto positivo che può avere l'apertura di nuovi spazi dedicati allo sport sulla crescita delle nuove generazioni”.



“Il progetto è nato lo scorso anno – ha dichiarato Roberta Ponticelli, responsabile Marketing e Comunicazione di Prodotto di Iren Mercato – in concomitanza con la realizzazione dell’evento Iren Loves Energy, che ha riqualificato l’area soprastante il depuratore di Punta Vagno. Per compensare le emissioni prodotte dall’evento e renderlo completamente a impatto zero, abbiamo deciso di donare ai cittadini genovesi un nuovo spazio, fruibile da grandi e bambini, in cui fare attività fisica e trascorrere il tempo libero». «La zona di via Liri era un angolo di Albaro con alcune problematiche abbiamo pertanto voluto una riqualifica e deciso di inserire due attrezzi ginnici affinché la zona venisse rivitalizzata – ha aggiunto la presidente del Municipio Palmieri - Tali attrezzi sono stati installati dal Municipio e regalati da Iren la quale sta sostenendo molte attività all’interno del municipio Medio Levante. Abbiamo già un’area in viale Nazario Sauro attrezzata e speriamo di proporre altre zone del nostro quartiere”.

