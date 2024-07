L’architetto Renzo Piano visita la nuova arena sportiva genovese

Passi avanti importanti per la nuova arena sportiva del Waterfront di Levante, con il Palasport di Genova in corso di ultimazione. Luglio è un mese speciale, con i lavori in corso, “a buon punto” come dichiarato dal Sindaco di Genova Marco Bucci in occasione di una delle ultime riunioni di Consiglio comunale. L’inaugurazione è in vista e i primi eventi dovrebbero disputarsi nella stagione autunnale.