Amsicora e Lazio campioni giovanili di hockey su prato

L’SG Amsicora è campione d’Italia Under 16 Maschile. I ragazzi cagliaritani hanno affrontato in finale il Tevere EUR battendolo 8-3: ai romani sfugge così il pokerissimo di titoli, dopo una stagione comunque perfetta che ha consegnato loro gli scudetti U18, U21, Elite e la Supercoppa di ieri. Per Amsicora ha brillato la stella del giovane Francesco Atzori, che dopo la tripletta nella semifinale con il Padova, in finale ha siglato i primi sette gol della sua squadra, in una partita che i romani a un certo punto hanno saputo riaprire dopo un iniziale parziale di 0-4.

Va alla Lazio Hockey lo scudetto Under 16 Femminile: un titolo che chiude la stagione agonistica 2023/24. Uno scudetto in continuità con quello conquistato con l’Under 14 Femminile lo scorso anno e frutto della stagione perfetta delle biancocelesti, imbattute nella fase territoriale prima e sempre vincenti, poi, anche nel torneo di finale organizzato e disputato oggi in casa, al Tre Fontane di Roma.