Il 60° torneo delle regioni, lo sviluppo dell’attività e-sports con la dedica all’Istituto Giannina Gaslini e l’imminente Uefa Regions Cup. Un 2024 davvero di grande crescita per la LND Liguria, nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, come documenta, in questa intervista, il presidente Giulio Ivaldi.