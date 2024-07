La portaerei “Garibaldi” cuore di una speciale esibizione di Padel

Bucci: "Padel sulla Garibaldi evento eccezionale"

“Il Padel giocato sulla nave Garibaldi è un evento eccezionale, che mette in contatto due realtà come lo sport e la Marina Militare, accomunate dagli stessi valori di fondo: sudore, fatica, gioco di squadra e determinazione nel raggiungere gli obiettivi – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci – . La Marina Militare, con le sue navi, porta in giro per il mondo il nome dell’Italia, la sua cultura, i suoi prodotti, la sua tecnologia. Per questo, è un orgoglio per noi avere qui la nave Garibaldi, che in questi due giorni ha ospitato altre bellissime iniziative e che, con l’evento di oggi, ha dato alla nostra città una visibilità nazionale e internazionale. Nel frattempo, prosegue a Valletta Cambiaso il Genova Premier Padel P2, una delle manifestazioni top del calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport che sta andando addirittura al di là delle nostre aspettative, rafforzando l’immagine della nostra città del mondo”.

Bianchi: "Momento storico eccezionale per Genova"

“La nostra città ha vissuto un momento storico eccezionale, con i migliori top players di padel del Premier P2 a bordo della Nave Garibaldi per una speciale esibizione - afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi - . Il campo, installato grazie alla collaborazione con la Marina Militare, la FITP, FIP, Genova Premier Padel e Sport e Salute sta regalando grandi emozioni. Tutto questo in accordo con gli obiettivi di 'Genova 2024 Capitale Europea dello Sport', con un elevato grado di coinvolgimento anche dei turisti e dei nostri cittadini negli eventi, come dimostra questa disciplina in fortissimo sviluppo e sempre più praticata anche in città con la nascita di nuove strutture. La grande forza attrattiva dello sport conferma il ruolo primario di Genova come palcoscenico ideale per gli appuntamenti internazionali e volano anche per la crescita turistica”.

Ferro: "Padel nel cuore dei liguri"

"Un evento che unisce sport e promozione del territorio e che vede come grande protagonista una disciplina, il padel, ormai entrata nel cuore di tantissimi liguri- dichiara l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro - . Questo sport, che abbiamo potuto apprezzare attraverso le gesta di grandi campioni, promuove in realtà l’attività fisica e la cultura, movimento di tantissimi appassionati, indipendentemente dall’età e dall’abilità. Per questo siamo certi che anche nel 2025, anni in cui saremo Regione Europea dello Sport, il padel avrà un ruolo davvero importante, essendo perfettamente in linea con i principi e gli obiettivi della nostra candidatura”.