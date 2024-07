Memorial Morena, che successo! Alla Sciorba prestazioni top e grande partecipazione

I premi specialI

Coppa “Roberta Casella” per la Miglior Esordiente B Femmina: Nike Toma (Sportiva Sturla). Coppa “Giacomo Calcagno” per il miglior Esordiente B Maschio: Edoardo Esposito (Andrea Doria). Targa “Rita Derchi” per la miglior Esordiente A Femmina: Monica Piromalli (Genova Nuoto My Sport). – Targa “Pino Valle” per il miglior Esordiente A Maschio: Filippo Benini (Rari Nantes Spezia). Targa “Lina Volonghi” per la miglior Categoria Ragazzi Femmina: Virginia Uccelli (Superba Nuoto). Targa “Emanuele ‘Renato’ Delpino” per il miglior Categoria Ragazzi Maschio: Klaudio Agaj (Genova Nuoto My Sport). La classifica societaria ha visto prevalere Superba Nuoto davanti a Genova Nuoto, Andrea Doria, Sportiva Sturla e Olympic Nice Natation (vincitrice della Coppa Liguria quale società straniera meglio piazzata).

Cadetti e Junior

Molto apprezzate anche gare dei 50 metri sui quattro stili che hanno visto coinvolte le categorie Cadetti e Junior le cui finali sono state svolte per la prima volta con il formato della cosiddetta Australiana o Skin Race. I vincitori sono stati: Martina Acquarone (Rari Nantes Imperia – 50 rana femmine), Lorenzo Giordano (Superba Nuoto – 50 rana maschi), Margherita Spada (Andrea Doria – 50 dorso femmine), Matvei Guskov (Andrea Doria – 50 dorso maschi), Anna Balbis (Rari Nantes Imperia – 50 stile femmine), Mathieu Dufraigne (Olympic Nice Natation – 50 stile maschi), Angie Moretti (Olympic Nice Natation – 50 farfalla femmine), Tommaso Torquati (Andrea Doria – 50 farfalla maschi)