Genova e l’Hockey: un rapporto speciale consolidato dai numeri

Il 22 e il 23 giugno oltre 500 partecipanti hanno preso parte alla XIII edizione del Torneo Internazionale “Hockey sotto la Lanterna”: 58 squadre di 23 club, provenienti da otto Regioni italiane, ma anche da Francia e Svizzera, per un totale di ben 374 giocatori divisi nelle varie categorie dall’Under 8 fino all’Under 14 e al Parahockey, maschili, femminili. Il 29 giugno la “Supercoppa Italiana 2023/24” ha offerto il top dell’hockey agonistico nazionale: due le gare giocate (per assegnare l’edizione femminile e l’edizione maschile), entrambe concluse in parità e decise dagli spettacolari shoot-out tirati a fine gara. Infine, dal 5 al 7 luglio, con la grinta e la passione che li caratterizza da sempre, un ‘tornado’ di atleti e atlete Master (dall’Over 35 femminile all’Over 60 maschile) hanno dato vita al “Campionato Italiano Master”: oltre 200 giocatori, con 16 società partecipanti per 22 squadre e 60 match giocati complessivamente.

"Genova è stata il cuore del grande Hockey con quattro weekend dedicati ad appassionati di tutte le età, dai giovani ai Master passando per le squadre della massima serie. Una disciplina in forte ascesa, grazie anche al grande impegno ed al certosino lavoro delle società del nostro territorio, operanti in un Campo Arnaldi, completamente rinnovato - afferma Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport del Comune di Genova - Grazie al presidente FIH Sergio Mignardi ed al Comitato Regionale guidato da Franco Melis per aver scelto la nostra città nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport, come sede per questi grandi appuntamenti".

Per il presidente federale Mignardi “l’hockey ha risposto bene all’opportunità che il Comune di Genova ha dato alla nostra disciplina e la Federazione Italiana Hockey ringrazia l’amministrazione Comunale per la disponibilità, la vicinanza e la partecipazione offerte”.