Genova capitale internazionale degli Scacchi

E’ alle porte il Festival Internazionale degli Scacchi , in programma allo Stadium Genova da sabato 13 a venerdì 19 luglio. L’organizzazione è a cura del Circolo “ Luigi Centurini ”, nell’ambito di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. A Genova sono attesi alcuni dei più grandi Maestri Internazionali di tutto il mondo, appartenenti a 21 Federazioni diverse. Alla Fiumara si disputeranno tornei suddivisi per categoria e validi per l’assegnazione di titoli internazionali, in un contesto di altissima competitività e assoluta eccellenza che vedrà protagonisti alcuni dei migliori giocatori del pianeta.

Gusain e Kelly fra i top player

Tra i top player mondiali, ci saranno l’indiano Himal Gusain, il sudafricano Solomon Kelly, il croato Bogdan Lalic e il tedesco Igor Glek, oltre allo streamer e influencer italiano Alessio Boraso. Inoltre il “Luigi Centurini” ha previsto anche due tornei B e C rivolti ai giocatori nazionali o amatoriali, per offrire a tutti la possibilità di misurarsi e competere in un ambiente stimolante e appassionante. Il torneo principale, al via sabato 13 luglio, sarà di nove turni di gioco, mentre i tornei B e C, che inizieranno da lunedì 15 luglio, si svolgeranno su sette turni. Sempre lunedì 15, a partire dalle ore 10, appuntamento speciale con il Grande Maestro genovese Roberto Mogranzini che terrà una simultanea aperta a tutti coloro che vogliano provare l’emozione di sfidare uno degli scacchisti più forti del mondo.

“Genova è pronta a trasformarsi nella Capitale degli Scacchi ed è felice di dare il benvenuto in città ai tantissimi giocatori che si sfideranno fino all’ultima mossa per la conquista del titolo – dichiara l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – I tornei collaterali forniranno l’occasione a genovesi e appassionati di mettersi alla prova sfidando anche un campione come il Grande Maestro Roberto Mogranzini. Sarà una settimana ricca di appuntamenti e i partecipanti, in arrivo da tutto il mondo, potranno anche scoprire la nostra Capitale Europea dello Sport con tutte le sue bellezze, eccellenze e peculiarità”.

“In un panorama internazionale che vede praticare gli scacchi da un sempre maggior numero di appassionati, con una crescita importante anche nel contesto genovese e ligure, in particolare tra i più giovani, grazie ai corsi scolastici organizzati dai nostri circoli – spiega Paolo Aiello, presidente del Circolo scacchistico “Luigi Centurini”, attivo dal 1893 e il più antico d’Italia – siamo orgogliosi di offrire, nell’anno di Genova 2024 Capitale dello Sport, una settimana di grandi partite con la partecipazione di campioni di tutte le età e da ogni provenienza geografica. Invitiamo tutti, curiosi e appassionati, a scoprire le attività dei nostri circoli, con un’offerta variegata che va dall’intrattenimento all’agonismo”.