Giro dell’Appennino: tutte le squadre al via domenica 14 luglio

Saranno 18 le squadre iscritte all’ 85° Giro dell’Appennino abbinato al Memorial Tarcisio Persegona , al 72° Gran Premio Città di Genova, al 31° Trofeo Regione Liguria-Tre Colli Cup . Sono iscritte l’Arkea B&B Hotels dalla Francia, l’Astana dal Kazakistan, la Uae Team Emirates dagli Emirati Arabi Uniti, la Corratec Vini Fantini, il Team Polti Cometa, il VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, la Beltrami TSA Tre Colli, la Biesse-Carrera, l’MG-K Vis Colors for PeacEe, la Q36.5 Continental Team, la Rime Drali, l’UM Tools Caffè Mokambo, il Team MBH Bank Colpack Ballan dall’Italia, la Equipo Kern Pharma dalla Spagna, la Lotto Dstny dal Belgio, il Team Bridgeline dall’Australia e la Colombia Potencia de la Vida dalla Colombia.

Il Giro dell’Appennino, giunto alla sua 85° edizione, vedrà ai nastri di partenza 175 corridori professionisti del Ciclismo su Strada chiamati a sfidarsi per entrare nell’Albo d’Oro di una Corsa di grande spessore.

Percorrerà alcuni passaggi storici come il Passo dei Giovi e il Passo della Bocchetta, si concluderà sull’ormai tradizionale traguardo di via XX Settembre a Genova.