Porto Antico di Genova sempre più a misura di sportivi

Sei le nuove postazioni allestite nella seconda palestra, particolarmente adatte a persone di ogni età. Si tratta di una press leg, di una ruota Tai Chi per le braccia, di una twister per la mobilità del bacino e dell’addome, di una walker per camminare in sicurezza e di una panca con doppia pedaliera. Le nuove postazioni si affiancano alle barre parallele, alla tripla barra bassa, alla panca inclinata, alle postazioni trazioni alta, lat pulldown per i dorsali e a quelle per gli addominali, tutte installate nel 2022.



“L’attenzione per lo sport – sottolinea il presidente della società Mauro Ferrando – è una delle caratteristiche premianti di Porto Antico di Genova, sia per quanto riguarda gli eventi – dal fiore all’occhiello della Festa dello Sport, giunta quest’anno alla 20^ edizione, alla Ocean Race, al Nastro Rosa Giro d’Italia a Vela, alla Mezza di Genova, solo per citarne alcuni – sia per quanto riguarda le possibilità di praticarlo tutto l’anno. La seconda parte del percorso fitness arriva, come da programma, nell’anno in cui Genova è Capitale europea dello sport, con la nuova palestra all’aperto, contigua alla prima. Rispondiamo così alle esigenze dei nostri frequentatori che da subito hanno apprezzato l’idea di avere a disposizione un percorso fitness completo all’aperto, sul mare, nel cuore della città. Con l’installazione delle nuove attrezzature – prosegue Ferrando – facciamo fronte al numero crescente di persone che dedicano il tempo libero al benessere fisico, rivolgendoci a una platea di potenziali utilizzatori sempre più vasta. In linea con tutte le indicazioni che consigliano l’attività fisica come elemento fondamentale per il benessere fisico e mentale, i nuovi attrezzi sono finalizzati a migliorare la mobilità delle articolazioni e sono quindi particolarmente adatti anche ai meno giovani. La maggiore disponibilità di postazioni ci consente ora di affrontare meglio i momenti di picco che si registrano soprattutto nella prima mattinata e verso sera, mentre nelle ore centrali l’utilizzo si concentra tra le fasce più giova“Ogni anno, per tre giornate a maggio, il Porto Antico – dichiara l’Assessore allo sport al turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – si trasforma nella più grande palestra a cielo aperto d’Italia per la Festa dello Sport. Una location sempre più a misura di sportivo dato che da oggi sarà possibile allenarsi quotidianamente, nella splendida cornice di Piazzale Mandraccio, seguendo un circuito composto da dodici postazioni, percorso running e due aree per la ginnastica a corpo libero – afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Nell’anno in cui siamo Capitale Europea dello Sport, l’installazione delle nuove postazioni che completano il progetto “Allenati al Porto Antico” accresce il numero delle aree sportive di libera fruizione presenti in città. L’affaccio sul mare, con i colori unici di Genova, renderanno unica l’esperienza di poter fare sport nella più grande piazza sul Mediterraneo”.