Giovedì prossimo a Genova il beach hockey in vetrina

L’Hockey assume, sempre più, un ruolo centrale per la Capitale Europea dello Sport 2024 . Tre grandi eventi tra fine giugno e inizio luglio con la rassegna giovanile “Hockey sotto la Lanterna”, la Supercoppa maschile e femminile e il Campionato Italiano Master.

Giovedì 25 luglio, con organizzazione a cura dell’Hockey Club Genova presso il Colombo Beach and Padel Club, una serata di hockey sotto le stelle attende gli appassionati di questo affascinante sport, con una variante estiva che porta l'azione sulle spiagge: il Beach Hockey. Sabbia, porticine, bastoni e una palla speciale trasformano la classica partita di hockey in un'esperienza unica e coinvolgente.

Le squadre, composte da giocatori di entrambi i sessi, si sfidano su campi appositamente allestiti per l'occasione, con canottiere fatte su misura per garantire la massima sicurezza e divertimento. Un aspetto particolarmente significativo di questo evento è il coinvolgimento delle persone affette da disabilità, dimostrando che lo sport è accessibile a tutti e può essere un'opportunità per unire le persone e promuovere l'inclusione.