Genova… Superba con il progetto per "La Performance del Nuoto"

Sport e ricerca insieme soprattutto nell'anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport. Al centro dell'attenzione le Piscine di Albaro, protagoniste in aprile con lo Stadio del Nuoto cuore della Coppa Italia di pallanuoto maschile. SuperbaNuoto, l'Università di Genova, Nuotatori Genovesi e Piscine di Albaro hanno presentato, martedì scorso, il progetto "La Performance nel Nuoto: Valutazione delle Risposte Cardiorespiratorie e Metaboliche, Neurofisiologiche, Psicologiche e Biomeccaniche".

Genova 2024, lo studio no profit sulla 'Performance nel Nuoto'

Si tratta di uno studio NoProfit condotto dai ricercatori Centro Polifunzionale di Scienze Motorie (DIMES – Dipartimento di Medicina Sperimentale) dell'Università di Genova e coordinato dalla Professoressa Emanuela Luisa Faelli. Grazie a questo accordo, gli atleti di SuperbaNuoto e Nuotatori Genovesi potranno beneficiare di analisi e valutazioni avanzate, utilizzando attrezzature all'avanguardia nel panorama natatorio nazionale. L'iniziativa, fortemente voluta dalla direzione tecnica agonistica della società biancoceleste, punta a studiare e migliorare le performance degli atleti attraverso un approccio scientifico multidisciplinare. Saranno valutate le risposte cardiorespiratorie e metaboliche, neurofisiologiche, psicologiche e biomeccaniche degli atleti, permettendo così di personalizzare gli allenamenti e ottimizzare i risultati. Il supporto logistico delle Piscine di Albaro sarà fondamentale per la realizzazione di questo ambizioso progetto, che rappresenta una sinergia tra eccellenze locali e accademiche e un importante passo avanti per il nuoto ligure e nazionale. A settembre, in vista della partenza della prossima stagione agonistica, saranno dati maggiori dettagli.