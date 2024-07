Genova 2024 e quel filo invisibile con le Olimpiadi di Parigi

Un filo invisibile lega Genova 2024 capitale europea dello sport ai Giochi della XXXIII Olimpiade che Parigi ospita perché risultino i più spettacolari e i più belli dell'intera storia a cinque cerchi. L'Italia punta a migliorare il record assoluto stabilito a Tokyo: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, 40 strepitose medaglie grazie alle quali è stata superata quota 36 registrata a Los Angeles 1932 e a Roma 1960. In Giappone, per la prima volta, il Tricolore ha conquistato almeno una medaglia per ogni giornata e almeno una medaglia in diciannove diverse discipline. E come non rimarcare una volta di più l'ultimo bilancio paralimpico, altrettanto entusiasmante? 69 medaglie (14 ori di cui 11 dal nuoto, 29 argenti e 26 bronzi secondo miglior risultato di sempre dopo il record di 80 medaglie di Roma 1960. In Francia, il nostro Paese si presenta con una squadra mai vista: 2 portabandiera, 403 atleti (209 uomini, 194 donne), un numero record che supera le 384 presenze di Tokyo 2021 in netta controtendenza rispetto al resto del mondo. Anche la Liguria detiene un primato: è la regione italiana con il maggior numero di praticanti in rapporto alla sua popolazione.