Su il sipario a Palazzo Tursi sui Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint

Il programma si aprirà con l’endurance con gli equipaggi di club, seguito dal beach sprint con le rappresentative nazionali, pronte ad affrontare il primo appuntamento lungo la strada che porta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il coastal rowing endurance richiede agli atleti e alle atlete eccellenti capacità nautiche, tattiche elaborate e resistenza fisica, il tutto su un percorso dai 4 ai 6 km. Il beach sprint è un format relativamente recente, complesso e spettacolare: agli atleti viene richiesto uno sprint sulla spiaggia per raggiungere le imbarcazioni con le quali poi eseguiranno uno slalom tra le boe per poi tornare a terra per eseguire un altro sprint.

Genova è una città fortemente specializzata in queste discipline. Da segnalare, nel 2023 ai Mondiali, la fantastica doppietta realizzata nel 4 di coppia Senior dal Rowing Club Genovese, medaglia d’oro, e dalla Sportiva Murcarolo, bronzo. Un 2023 importante anche per l’organizzazione dei Campionati Italiani, validi come test match per i Mondiali. Una manifestazione per cui Genova è pronta anche a mostrare tutte le sue eccellenze paesaggistiche, artistiche e gastronomiche. Presenti alla conferenza stampa il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore regionale al Turismo e ai Grandi eventi Augusto Sartori, l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi, il presidente della Federazione italiana canottaggio Giuseppe Abbagnale, il presidente del comitato organizzatore Marco Dodero, il rappresentante della struttura territoriale di Sport e Salute Alessandro Lupi e Andrea Fossati, vicepresidente vicario di Coni Liguria.

Tra i partecipanti, anche Alessandro Calder e Giacomo Costa, due atleti dell’equipaggio che si laureò campione mondiale nell’endurance a Barletta un anno fa nella categoria Senior insieme a Lorenzo Gaione ed Edoardo Rocchi, testimonial di Genova 2024. Con loro presente anche Giulio Basso, tecnico federale di riferimento dell’equipaggio e responsabile tecnico del College Federale Universitario di Genova Pra’.