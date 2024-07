La strada per le Paralimpiadi di wheelchair tennis passa da Genova

Genova Cup, dettagli

La Genova Cup che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni europee in competizione nel singolare e nel doppio, con un valore importante anche in proiezione Parigi 2024. Testa di serie numero 1 è il francese Nicolas Charrier, numero 31 del ranking mondiale Tra le stelle del torneo anche Luca Arca (numero 33 al mondo), neocampione italiano assoluto wheelchair tennis che rappresenterà l’Italia alle prossime Paralimpiadi. Con lui Francesco Felici, Silviu Culea e Andrea Morandi. Da segnalare la presenza complessiva di 4 tra i primi 100 atleti del ranking ITF. A Genova saranno presenti anche i tecnici federali Giancarlo Bonasia e Giampaolo Coppo. Sono 506 i tesserati wheelchair, 88 i tornei svolti e 37 i raduni ambientati nei primi 6 mesi di attività del 2024. Il prestigioso risultato ottenuto da Luca Arca, con la qualificazione per le Paralimpiadi, è inquadrato come un punto di partenza e non di arrivo in quanto rappresenta un volano per tutta l‘attività wheelchair con ferma determinazione per superare le criticità incontrate quotidianamente.