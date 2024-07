Pancalli promuove Genova. “Città generosa con il movimento paralimpico”

“La spedizione Paralimpica a Parigi sarà molto importante. Dodici anni dopo Londra, potremo vivere in diretta su Rai 2 tutti i giochi paralimpici. La promozione è fondamentale e anche la Genova Cup è un’occasione speciale per creare ispirazione in tanti ragazzi disabili del Paese che, guardando a questi eventi, possono trovare la spinta per iniziare un’attività sportiva” sono parole del presidente del CIP che poi sottolinea il valore della Capitale Europea dello Sport in tema paralimpico. “Genova è sempre stata molto generosa con il movimento Paralimpico: dai grandi campioni come Bocciardo ai grandi eventi sportivi internazionali come i Giochi Paralimpici Europei Giovanili. Il wheelchair tennis è molto complesso e difficile, anche costoso. Per stare nel ranking occorre investire molto. Complimenti alla Fitp per la qualificazione di Luca Arca, un risultato che parte da lontano. Oggi ci sono più di 500 tesserati. Genova si colloca in questo contesto come spettacolare warm-up prima delle Paralimpiadi. Ringrazio la città, la sua amministrazione e la Fitp per questa importante pagina che auspico sia la prima di una lunga serie. L’accessibilità è importante ma non meno lo sono la formazione e l’accoglienza dello sportivo disabile, questo è il diritto allo sport. A Parigi avremo la delegazione più ampia di sempre con atleti in 17 discipline su 22 per cercare di superare le 69 le medaglie di Tokyo. Sono scaramantico e non farò previsioni ma con orgoglio dico che la Genova Cup è un tassello importantissimo nel percorso di crescita del movimento paralimpico”.

“Dopo i grandi successi dei Coppa Davis, del Master Nazionale TPRA e del Genova Premier Padel P2, Genova 2024 Capitale Europea dello Sport è pronta ad accogliere un nuovo appuntamento internazionale della FITP - afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport del Comune di Genova -. La prima edizione della Genova Cup si inserisce perfettamente nello spirito inclusivo promosso dalla nostra Amministrazione attraverso gli eventi sportivi e con la riqualificazione degli impianti. Il parco di Valletta Cambiaso, recentemente rinnovato, è pronto a dare il benvenuto ad atleti, staff e appassionati con la soddisfazione di vedere protagonisti sui campi genovesi anche chi giocherà il torneo alle paralimpiadi di Parigi 2024”.

“I recenti successi del movimento tennistico italiano ci riempiono d’orgoglio e anche la Liguria vuole fare la sua parte ospitando sul territorio manifestazioni di rilievo - spiega Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria -. I campioni che daranno spettacolo alla Genova Cup dimostreranno ancora una volta ai nostri giovani che attraverso lo sport è davvero possibile infrangere ogni barriera e superare qualsiasi ostacolo”.

“É questo un momento particolarmente felice per la nostra Federazione. Mai prima d'ora i nostri atleti ci hanno regalato contemporaneamente, in campo femminile e maschile, nelle gare a squadre e a livello individuale, risultati così straordinari - racconta Roberta Righetto, consigliere nazionale FITP -. Sembra una magia ma dietro c’è e c’è stato un intenso lavoro progettuale ed anche organizzativo che anche all’estero ci invidiano e che si riassume con il nome di Sistema Italia. Le imprese e il valore umano dei nostri atleti ci aiutano a realizzare uno dei compiti fondamentali della nostra Federazione: migliorare il nostro stile di vita incrementando il benessere sociale ed individuale attraverso la promozione delle attività il coinvolgimento e l’inclusione del maggior numero di persone possibile”.

“Siamo orgogliosi che Genova sia la sede di svolgimento del primo torneo wheelchair – sottolinea Andrea Fossati, presidente della Fitp Liguria - e voglio ringraziare la nostra Federazione per la grande attenzione che sempre dimostra verso il nostro territorio e il Comune di Genova per avere fermamente voluto e supportato questo evento inserendolo nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Il nostro Comitato è da sempre impegnato nello sviluppo di questa disciplina. Solo per citare l’anno corrente, nel giugno 2024 abbiamo promosso un clinic sulla disabilità e un successivo corso di alta specializzazione a livello nazionale per formare istruttori qualificati”.