Parigi nel mirino del 17° Annuario Ligure dello Sport

La diciassettesima edizione mette in mostra, all’interno di una copertina a tinte biancorosse in omaggio a “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, numerose eccellenze: dalla ginnastica con le gemelle Alice e Asia d’Amato al “Davis man” Matteo Arnaldi, passando per i pallanuotisti Andrea Fondelli e Roberta Bianconi, i nuotatori Francesco Bocciardo e Alberto Razzetti, la canoista Amanda Embriaco, le azzurre del nuoto artistico guidate da Linda Cerruti, la mezzofondista Ludovica Cavalli, l’arciera Chiara Rebagliati e la kitesurfer Maggie Pescetto.

Annuario, censimento di tutto lo sport ligure

L’Annuario, alla vigilia anche dello “start” di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, contiene il censimento dello sport ligure con tutti i dati, numeri e risultati dell’anno. Sotto la lente di ingrandimento degli autori, le 49 Federazioni, 14 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione e 19 Associazioni Benemerite. I numeri, sport per sport, hanno la loro rilevanza. Oltre 2000 le società in Liguria. Il podio delle società sportive affiliate vede il Calcio (LND FIGC) sul gradino più alto a quota 264, seguito dalla Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) con 216 e dal Tennis e Padel (FITP) con 142. Se il Calcio mantiene la leadership anche dal punto di vista degli atleti tesserati con 30240 unità, Tennis e Padel salgono al secondo posto con 16609 e la Vela al terzo con 12336.

L’Annuario Ligure dello Sport 2024 censisce, quindi, atleti, tecnici, dirigenti e ufficiali di gara e racconta, sport per sport, i principali avvenimenti sportivi a partire da luglio 2023 arrivando sino a giugno 2024. Dalle imprese degli atleti ai grandi eventi, molti dei quali inseriti nel programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Attenzione poi agli organigrammi di comitati e delegazioni regionali, agli elenchi delle società sportive con tutti i dati e contatti utili. Nel capitolo istituzionale sono censiti Sindaci, Assessorati e Delegati allo sport dei 235 comuni della Liguria, aggiornati dopo le elezioni del giugno scorso.

L’Annuario approfondisce anche alcuni dei più importanti progetti sportivi in Liguria: da Stelle nello Sport (con la Festa dello Sport in scena al Porto Antico di Genova dal 24 al 26 maggio 2024) a SportAbility Day in programma sabato 28 settembre al My Sport Village Sciorba.