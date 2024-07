“La Grande Crono di Genova”: data e orario

“Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” abbraccia anche i protagonisti de “La Grande Crono di Genova”. Doppio appuntamento sabato con la cronoindividuale alle 18 e domenica con la cronocoppie-cronosquadre in programma a partire dalle 9:30. Appuntamento lungo le strade di Via Adamoli e Via Pedulla a Genova, con organizzazione a cura dell’ASD Polizia Locale.