Storica Alice d’Amato a Parigi 2024. Cinque finali ottenute nell’artistica femminile

Dopo il quarto posto “all around” conseguito a Tokyo, Alice fa segnare prestazioni eccellenti nella giornata d’apertura del programma. L’agente di polizia genovese, cresciuta nell’Andrea Doria, mette a segno il record personale, e italiano, di cinque finali olimpiche in una sola edizione, sette se si contano anche quelle di Tokyo. “Oggi abbiamo rifatto nuovamente la storia, come ci capita spesso – afferma il tecnico federale Enrico Casella - Perché, per carità, la competizione odierna non assegnava medaglie, ma siamo pur sempre all’Olimpiade”.

Mai nessuna italiana aveva raggiunto la qualificazione per tre finali di specialità ai Giochi Olimpici. Alice firma un 14.666 di lusso alle parallele asimmetriche, specialità in cui detiene il titolo europeo, realizza una grande prova alla trave (13.866), eccelle al corpo libero (13.700). Appuntamento a partire da mercoledì per cercare di scrivere una nuova, grandissima, pagina di storia.