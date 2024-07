A Voltri sabato “Frecce in una notte di mezza estate”

Anche il Tiro con l’Arco è protagonista nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport . Sabato prossimo 3 agosto i fari saranno puntati su Villa Duchessa di Galliera. A Voltri, nel Ponente genovese, si terrà l’evento “ F recce in una notte di mezza estate ”.

"Frecce in una notte di mezza estate", il programma

Il programma si apre già a partire dalle 15. I visitatori potranno partecipare a prove gratuite di tiro con l'arco nel giardino della villa. La sera, a partire dalle 20, verrà avviata la procedura di conferma delle iscrizioni per la gara notturna programmata a partire dalle 21. I partecipanti si sfideranno su 20 piazzole immerse nei suggestivi sentieri del parco, affrontando bersagli fantasy. La competizione, inserita all’interno delle attività della FIARC (Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna) e organizzata dall’ASD Compagnia Arcieri della Rocca dei Corvi, terminerà intorno a mezzanotte, seguita dalla premiazione. Lo scopo della FIARC è promuovere e sviluppare il tiro con l’arco, in particolare la simulazione del tiro venatorio come attività sportiva. Si utilizzano infatti come bersagli solo sagome di animali tridimensionali (in materiale sintetico espanso) o stampate su carta. Gli archi utilizzati sono principalmente di tipo da caccia. Si dividono in due tipologie: tradizionali (storico, longbow, ricurvo) e tecnologici (nudo e compound).