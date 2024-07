Maggie Pescetto a Parigi: “La realizzazione di un sogno”

Maggie Pescetto, classe 2000 tesserato per lo Yacht Club Italiano, rappresenta la Federazione Italiana Vela nella specialità del kitesurf femminile. Un percorso lungo quasi 4 anni, con una programmazione accurata di ogni singolo dettaglio. Una crescita esponenziale attraverso i confronti con le avversarie in campo nazionale e la partecipazione a Europei e Mondiali. Studentessa di corporate communication e PR, in Olanda, ai Mondiali del 2023, Maggie consegna una carta olimpica all'Italia Team e, dopo la top ten conquistata nel marzo del 2024 agli Europei di Los Alcazares, si garantisce il pass individuale per i Giochi di Parigi.