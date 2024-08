Parigi 2024: esordio con il botto per Camilla Moroni

Ottimo avvio per la genovese Camilla Moroni alle Olimpiadi di Parigi 2024 dove è impegnata a difendere i colori azzurri nell’arrampicata sportiva. Prime prove nella frazione boulder della combinata, in occasione della semifinale che si completerà giovedì mattina con il lead. Il format di gara prevede la sfida tra 20 atlete: le qualifiche Boulder garantiscono un massimo di 100 punti al raggiungimento di tutti i top nei 4 tracciati di blocchi (+5 punti per la zona bassa, +10 punti per la zona alta, + 25 punti per il top), mentre le qualifiche Lead aggiudicano diversi punteggi nel corso della salita, fino ad un massimo di 100 punti al raggiungimento del top Ben 64 i punti totalizzati nelle 4 prove da Camilla, appena mezzo in meno della giapponese Nonaka. Comanda la slovena Garnbret (99,6) davanti alla francese Bertone (84.5) e alla statunitense Raboutou (83.7).