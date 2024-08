Genova diventa capitale del beach soccer

Genova casa del beach soccer. Accadrà oggi, domani e sabato con le sfide dei play-off promozione di Serie A e le finali scudetto delle categorie Under 20 e Serie B. Appuntamenti di grande rilievo nazionale, opportunità per tenere a battesimo il nuovo centro sportivo levantino di via delle Campanule. Sarà una “prima” per Genova in questa specialità, rafforzata da un beach stadium nuovo di zecca. Numeri di alto livello agonistico e spettacolare attendono il pubblico ancora a digiuno di calcio da spiaggia. Le squadre che scenderanno in campo per i play-off promozione di serie A sono Brancaleone, Naxos, Roma e Terracina; a contendersi il titolo nelle finali Under 20 si affronteranno Catania, Lamezia, Lazio e Sambenedettese. Il beach soccer è un derivato del calcio che si pratica sulla sabbia. Istituzionalizzato nel 1992 con la fondazione del Beach Soccer Worldwide, si gioca a piedi nudi, 5 contro 5, in tre tempi da 12 minuti ciascuno, con 3 minuti di intervallo tra un tempo e l’altro. In caso di parità si giocano tempi supplementari di 3 minuti con golden gol e, eventualmente, i rigori. Il rettangolo di gioco è lungo 40 metri e largo 30 e le linee laterali sono segnate col nastro. Gli eventi, inseriti nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, sono stati organizzati con la collaborazione della Genova Beach Soccer.