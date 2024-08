Beach Soccer: prime sfide nella neonata casa degli sport da sabbia di Quarto

Nel Beach Stadium del Municipio di Levante , in via delle Campanule a Quarto, di Genova sono andate in scena le partite della 1^ giornata del Girone Nazionale Serie B di Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti che coinvolge le squadre dei Campionati Regionali .

Una bella opportunità per tutti i genovesi per entrare a contatto con la nuova Beach Arena, casa degli sport da sabbia resa possibile grazie alla sinergia tra pubblico e privato favorita dall’intraprendenza della Genova Beach Soccer.

Le partite del primo turno

La prima classificata si qualifica per la Poule Promozione 2025. Il Sakro Crotone grazie a un secondo tempo super è riuscito a batter per 6-3 la giovane Stella Del Mare. Decisive le doppiette di Stefano Torromino e Alessandro Maesano. Alla squadra marchigiana non sono bastate le due reti di Eloi Corsi. La bella notizie è che tutti e tre i beachers sono classe 2003 e 2004. Partenza sprint anche della squadra ravennate del Faventia che ha rifilato un secco 4-0 ai sardi del Pirri. Sugli scudi il peruviano Velezmoro autore di una tripletta. Oggi alle 14.30 e 14.45 altre due gare per definire i rapporti di forza del girone.

Il programma

Ecco il programma di oggi per gli Under 20. Alle 17 Lazio-Happy Car Sambenedettese (Semifinale Under 20), alle 18.15: Brancaleone-Terracina (Playoff Poule Promozione), alle 19.45: Icierre Lamezia-Catania (Semifinale Under 20) e alle 21 Naxos-Roma (Playoff Poule Promozione).