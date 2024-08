Uno speciale viaggio nelle arti marziali a metà settembre con Jakukai

L’ Oriente non avrà più segreti a partire da metà settembre. Sport e non solo nel ricco programma della biennale “ Jakukai: Viaggio nelle arti marziali, cultura e radici tradizionali ”. Un evento inserito nel programma di “ Genova Capitale Europea dello Sport 2024 ” pronto ad animare la Piazze delle Feste del Porto Antico nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre.

Jakukai, tra allenamenti e laboratori culturali

Jakukai, porterà sul tatami allenamenti interstile delle principali arti marziali – karate, judo, jujitsu e kali – che coinvolgeranno anche atleti con disabilità e ai quali parteciperanno maestri di fama internazionale. Durante la due giorni si alterneranno esibizioni e dimostrazioni di campioni delle varie discipline, ma sono previsti anche momenti di edutainment in cui ai bambini e agli adulti sarà data la possibilità di sperimentare le diverse discipline, soprattutto quelle adattate a chi ha disabilità. In programma anche laboratori culturali dedicati all’arte della calligrafia giapponese, alla ceramica e agli scacchi. Attenzione ai convegni gratuiti e aperti a tutti e che avranno per filo conduttore “Arti marziali e la prevenzione alla violenza”. Sabato 14, attesa per lo spettacolo serale “Movimenti senza confini: arte marziale e danza in dialogo”, che vedrà un confronto tra atleti e danzatori.