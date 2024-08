Genova sul tetto del mondo nella Vela con Federico Bergamasco

Genova è in preparazione per due grandi appuntamenti. Dal 26 agosto al 3 settembre, la I-Zona FIV ospiterà la Coppa Primavela e i Campionati Italiani in singolo, caratterizzati dall’arrivo nella Capitale Europea dello Sport di migliaia di partecipanti. Intanto continuano a fioccare risultati prestigiosi in ambito agonistico.