I Gozzi brillano nel panorama di Vernazzola

Sabato scorso Genova ha ospitato la regata nazionale di Gozzi , inserita all’interno del palinsesto di “Genova Capitale Europea dello Sport” nell’ambito delle attività della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso . I Gozzi appartengono alla tradizione genovese, come dimostrano le numerose edizioni del Palio disputate dal 1955 a oggi e, ogni anno, i Campionati Italiani, programmati nel 2024 a Porto Azzurro. Da Genova all’Isola d’Elba, tutto d’un fiato, in 40 giorni di attività. Ottimo test la prova nazionale di Vernazzola , organizzata dal Club Sportivo Urania.

I vincitori della regata

Ottime le condizioni del mare per un appuntamento che ha visto i padroni di casa trionfare nella gara Senior davanti al quotatissimo armo del Muggiano, vincitore del Palio di Spezia e frenato da un errore alla seconda virata. Tra gli Junior e in campo femminile il successo per il team spezzino degli Amatori del Mare. Tra i Master, arrivati dall’Elba poco prima dello start, oro per Porto Azzurro.