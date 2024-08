AON Challenger-Memorial Messina: una vetrina per giovani italiani di qualità

Si avvicina l’appuntamento con l’ Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina . Sarà la ventesima edizione, il quinto appuntamento internazionale dedicato agli sport della racchetta nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport. La lista degli italiani comprende Andrea Pellegrino (finalista a Genova nel 2022), Stefano Travaglia, Federico Arnaboldi, Francesco Maestrelli e Gianluca Mager. L’Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina è, da sempre, una vetrina per tanti giovani desiderosi di mettersi in mostra in orbita internazionale. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si iscrivono nel 2019, un evento vissuto anche da Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini mentre Lorenzo Sonego è vincitore in due edizioni.

L’Aon Open Challenger- Memorial Giorgio Messina, nel 2014, viene premiato miglior Challenger del mondo. “Anche in questa edizione il torneo si conferma di altissimo livello – spiega Mauro Iguera, Presidente del Comitato Organizzatore –, ci sono tennisti di primissimo piano a livello mondiale come Nishikori che garantiranno assoluto spettacolo. Inoltre il tabellone principale sarà ulteriormente arricchito grazie ad una Wild Card a disposizione del Comitato Organizzatore mentre due saranno concesse a giocatori indicati dalla FIT. L’obiettivo è avere in campo a Genova altri big che non dovessero proseguire la loro avventura agli US Open che si giocano in contemporanea”.

“Anche in questa edizione ci sono giocatori che presto saranno protagonisti assoluti nel panorama mondiale e ci aspettiamo coppie di livello assoluto anche per il doppio che andrà ad arricchire ulteriormente un palcoscenico di grande prestigio sia dal punto di vista tecnico ma anche con lo spettacolo di giovedì sera con artisti di calibro come Ale & Franz e Raul Cremona” conclude Iguera.

Un torneo che dunque regalerà tante emozioni ma anche divertimento perché giovedì 5 settembre in programma prima del match serale sul Centrale ‘Beppe Croce’ super spettacolo con i comici “Ale & Franz e Raul Cremona”, artisti di primo piano nel panorama nazionale. Presto sul sito ufficiale del torneo saranno comunicate le modalità per prenotare il biglietto. E poi Food Village tutti i giorni a partire da sabato 31 agosto a cura di Rete Strada grazie alla collaborazione della Camera di Commercio. Dal punto di vista tecnico il torneo continuerà ad essere con 32 giocatori nel tabellone principale. Domenica 1 e lunedì 2 settembre le qualificazioni, martedì 3 al via le partite del tabellone principale che proseguiranno fino a domenica 8 con le finali. I biglietti si potranno acquistare direttamente presso la biglietteria a Valletta Cambiaso a partire da domenica 1 settembre ma la novità è la possibilità di comprare i tagliandi anche online attraverso il circuito happyticket.it. E anche quest’anno si svolgerà il 2° Shipping Italy Tennis Tournament, un torneo di tennis con gli operatori nel settore dei porti, dei trasporti, della logistica e dello shipping in generale e avranno la possibilità di giocare anche con i campioni dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina.