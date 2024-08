Beach Bocce a Genova, Dagnino: “Specialità scelta per includere sempre più giovani”

Genova è già andata a punto come Capitale Europea dello Sport 2024 ma con le Bocce c’è la possibilità di avvicinarsi ancora di più a un risultato grandioso, come si preannuncia di esserlo il prossimo evento in programma di rilievo nazionale: le finali del circuito federale del Beach Bocce 2024 sabato 31 agosto e domenica 1 settembre al Porto Antico.

Si sfideranno 56 atleti al termine di un percorso a tappe regionali tra luglio e agosto, 16 individualisti, 12 coppie, 8 coppie miste per l’assegnazione dei tre titoli italiani della specialità: individuale, coppia e coppia mista.

Lo ha racconta nel dettaglio con entusiasmo Andrea Dagnino, Presidente della Federbocce Liguria. “Abbiamo istituito questa nuova specialità, il Beach Bocce, in modo da attirare soprattutto i giovani e allargare la platea dei nostri affezionati, tutti abbiamo giocato a Bocce in spiaggia e abbiamo cercato di canalizzare il gioco verso di essa. Si gioca su uno spessore minimo di 20 cm di sabbia con Bocce in composito, le regole son le stesse di quelle tradizionali, e questo comporta un avvicinamento, soprattutto da fasce che normalmente non si affacciano al nostro mondo”.



Del resto è stata creata la categoria Mista per avvicinare anche le donne, è uno Sport estremamente praticabile per loro per competere. “Abbiamo cercato di farla proprio nel cuore di Genova, a Piazza delle Feste, in collaborazione col Comune, che ci ha offerto il suo patrocinio, in coincidenza con Genova Capitale Europea dello Sport, e noi siamo molto soddisfatti di ospitare quest’evento, sia come Federazione che come Liguri, perché accogliamo così atleti da tutta Italia”.

Dagnino ha dunque evidenziato come il Beach Bocce si stia diffondendo in tutto il paese, anche nelle regioni che non lambiscono il mare, come stia attirando sempre più pubblico e atleti, e ha infine svelato qualche ulteriore dettaglio su coloro che si sfideranno all’ombra della Lanterna. “Abbiamo molta soddisfazione da questa nuova disciplina, i campi sono molto facili da allestire. A Genova la fascia andrà dai 15-16 anni, dovrebbero esserci due realtà dal Veneto, ai 65-70, non oltre perché nonostante la credenza comune che sia da anziani, le Bocce sono uno Sport a 360° e richiedono una certa condizione fisica”.