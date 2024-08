Parigi 2024 passa il testimone a Genova: quante stelle per il Mondiale di Coastal Rowing

GENOVA - Genova è pronta ad accogliere le stelle olimpiche del Coastal Rowing. Dal 6 all’8 settembre i bagni San Nazaro saranno il cuore di un Mondiale con la partecipazione di atlete e atleti di altissimo livello, molti dei quali reduci da Parigi 2024. Nel singolo maschile i cittadini della Capitale Europea dello Sport faranno il tifo per Davide Mumolo, in gara insieme all’egiziano Mohamed Mohamed Kota, all’americano Christopher Bak e all’inglese Charles Cousins. Nel singolo femminile sarà presente la vicecampionessa olimpica neozelandese Emma Twigg. Grande esperienza anche per l’austriaca Katharina Lobnig dell’Austria, bronzo Tokyo Con loro, l’azera Diana Dymchenko, l’irlandese Monika Dukarska e l’olandese Janneke van der Meulen.