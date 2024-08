Genova abbraccia le stelle Alice e Asia D’Amato

La Capitale Europea dello Sport è pronta a stringere in un forte abbraccio due sue grandi eccellenze. Accadrà sabato in un Porto Antico di Genova colmo di passione e amore per la Ginnastica. Sul palco di piazzale Mandraccio saliranno Alice e Asia D'Amato. L’evento, organizzato da Andrea Doria Ginnastica, Federginnastica Liguria e Stelle nello Sport, celebrerà due modelli di sportive capaci, con magnifiche performance e risultati straordinari, di ispirare le nuove generazioni della Ginnastica Artistica italiana.