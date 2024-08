L'Aon Challenger-Memorial Messina tra solidarietà e sostenibilità

Domenica 1 settembre, con le qualificazioni presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso per un Total Financial Commitment (montepremi+iscrizione) di 185mila Dollari, scatta una settimana di grande tennis con l’Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina . Le finali sono in programma domenica 8 settembre ma ricco è anche il programma extra-agonistico.

Il torneo di Genova, uno dei 34 nel mondo selezionati dall’ATP per il "Challenger Showcase", sarà trasmesso sulla nuova piattaforma di Supertennis , un canale streaming che andrà in onda durante gli Us Open, con una produzione che coprirà, con 5 telecamere, l’intera settimana di partite. Sulla piattaforma Supertennis viene registrata una media di 1.100.000 visualizzazioni in aggiunta al 1.500.000 del sito e app ufficiali ATP (Challenger TV).

Il 5 settembre lo spettacolo di Ale&Franz e Raul Cremona

Un torneo che regalerà tante emozioni ma anche divertimento perché giovedì 5 settembre, in programma prima del match serale, sul Centrale ‘Beppe Croce’ tornerà lo spettacolo che quest’anno vedrà esibirsi artisti di livello nel panorama nazionale: i comici Ale&Franz e Raul Cremona. Sul sito del torneo tutte le info per l’acquisto dei biglietti.

Anche quest’anno il torneo (premiato nel 2014 come miglior Challenger del mondo e nel 2018 e 2019 come miglior Challenger Italiano) sarà diretto da Sergio Palmieri, già direttore degli Internazionali di Roma. Dal punto di vista tecnico il torneo continuerà ad essere con 32 giocatori nel tabellone principale. Domenica 1 e lunedì 2 settembre le qualificazioni, martedì 3 inizierà il tabellone principale mentre le finali sono previste domenica 8 settembre.

Aon Open Challenger sostiene il progretto di ricerca "Sofia nel cuore"

Anche quest’anno l’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina gioca per "Sofia nel cuore", progetto di ricerca scientifica fortemente voluto ed avviato da Sofia Sacchitelli, la studentessa ventitreenne diventata simbolo della lotta alle malattie rare. Il progetto punta a migliorare la qualità di cura e ampliare l’offerta terapeutica per i pazienti affetti da angiosarcoma cardiaco. Un info point dell’associazione sarà presente per tutta la durata del torneo.

In campo per la sostenibilità: via 13mila bottigliette di plastica

Una visione ecosostenibile dello sport per il Challenger di Genova: eliminate le 13.000 bottigliette di acqua in plastica utilizzate sino all’edizione 2019. Anche in questa edizione l’intero staff del torneo ed i giocatori verranno forniti di borracce in alluminio. Le bottigliette in plastica utilizzate per i giocatori durante gli incontri saranno ulteriormente ridotte grazie all’acqua in cartoccio fornita dallo sponsor “Le Fornarine”.