Domenica 13 ottobre festa grande con il 4° Trofeo Gian Luigi Corti

“Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” è pronta a esser casa di un importante appuntamento di pallavolo giovanile. Domenica 13 ottobre Il PalaCus di Genova Albaro ospita il Trofeo Gian Luigi Corti di Pallavolo S3. L’evento è a cura del Comitato Liguria Centro della Federvolley e di Stelle nello Sport. Record di partecipazione, nel 2024, grazie al crescente impegno degli organizzatori. Saranno 48 le squadre partecipanti, anche in arrivo da fuori Liguria. Si parte alle ore 10 e chiude nel pomeriggio con le premiazioni. Il Trofeo Gian Luigi Corti sarà dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti, straordinaria realtà presieduta dal Prof. Franco Henriquet che assiste malati e famiglie in Hospice e a domicilio. Pertanto, l’iscrizione di 20€ di ogni squadra sarà interamente devoluta in beneficenza. Inoltre, presso le tribune e il punto ristoro ci saranno le volontarie che raccoglieranno le offerte delle famiglie e dei tifosi che vorranno sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti attraverso una donazione libera.