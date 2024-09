La Scherma ligure traccia la rotta verso gli Europei

Venerdì l’incontro tra il Comitato Regionale, il Comitato Organizzatore e le società liguri della FIS. L’occasione per presentare due importanti appuntamenti collaterali degli EuropeI: sabato 21 settembre a Chiavari e sabato 12 ottobre nell'ambito delle Caruggiadi in piazza Caricamento.

Si è alzato anche il sipario sul calendario della stagione 2024/2025. La prima prova di qualificazione regionale Assoluti di spada maschile e femminile si terrà domenica 29 settembre alla Crociera. Alla Spezia, sabato 26 e domenica 27 ottobre, andrà in scena la prima prova nazionale Cadetti. Chiavari ospiterà la prima prova del Gran Premio Giovanissimi Liguria-Toscana-Piemonte nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 novembre. Le altre gare schermistiche in Liguria saranno la prima e seconda prova di qualificazione Cadetti e Giovani di spada (Savona 20 ottobre e Rapallo 21 o 22 dicembre), la seconda prova regionale Gran Premio Giovanissimi dell‘11 o 12 gennaio, con sede da destinarsi, mentre la seconda prova di qualificazione regionale Assoluti di spada maschile e femminile oltre al Campionato ligure a squadre Gran Premio Giovanissimi di spada verranno disputate a Finale Ligure 25 gennaio. Le prove di qualificazione regionali ai Campionati Italiani Gold Cadetti e Giovani (26 aprile) e Assoluti (27 aprile) probabilmente si svolgeranno a Genova.

Le parole di Ferro, Bianchi e Falcini

“Siamo alle porte di un anno particolarmente significativo e impegnativo: nel 2025 la Liguria sarà Regione Europea dello Sport e a Genova ci saranno gli Europei di scherma, l’evento di punta del palinsesto. Ospitare sul territorio una manifestazione così importante rappresenta il frutto di un grande lavoro di squadra tra le istituzioni e la Federazione - commenta l'assessore regionale allo sport Simona Ferro -. È il fiore all’occhiello per un movimento sportivo, quello della scherma ligure, che continua ad avere numeri impressionanti e a raccogliere successi e medaglie in tutto il mondo. Con il presidente Falcini c’è un dialogo costante e proficuo e spero che potremo continuare a lavorare insieme per affrontare le sfide future, su tutte quelle legate all’impiantistica: un tema che abbiamo a cuore e su cui abbiamo già investito tanto, ma non saremo del tutto soddisfatti finché non garantiremo a tutti i ragazzi e le ragazze che praticano questa disciplina la possibilità di allenarsi in strutture moderne e accoglienti”.

"Dopo il successo dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani, inserito nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, la nostra città farà da palcoscenico agli Europei Assoluti 2025. Sarà quindi una stagione importante per la scherma genovese e ligure pronta a vivere un anno da assoluta protagonista - afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi - Faccio i complimenti al presidente del comitato regionale, Giovanni Falcini, e tutta la sua squadra per il grande impegno e la passione con cui, quotidianamente, portano avanti la l’attività. A loro e a tutte società un grande in bocca al lupo per l’inizio di questa nuovo anno all'insegna dell'amore per la Scherma"

"Stiamo vivendo un periodo di grande impegno sotto il profilo organizzativo come dimostrano i Tricolori giovanili della scorsa primavera e la strada tracciata verso gli Europei, comprendenti anche numerose gare regionali e interregionali ambientate sul nostro territorio - afferma Giovanni Falcini, presidente Federscherma Liguria e coordinatore Comitato Organizzatore Europei 2025 - Le tappe di avvicinamento agli Europei saranno scandite da appuntamenti collaterali e importanti momenti promozionali. La nostra è una squadra organizzativa molto coesa grazie all'apporto delle società schermistiche e il sostegno delle istituzioni e degli sponsor che hanno deciso di condividere il nostro ambizioso progetto. Un ringraziamento va anche agli istituti scolastici Firpo-Buonarroti, King e Barabino-Klee. Vogliamo far conoscere e far comprendere sempre di più la nostra disciplina cercando di avvicinare nuove leve: non solo i più giovani, ma anche le persone adulte visto che la Scherma non ha nessun limite d’età per iniziarla a praticarla".