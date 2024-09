Coastal Rowing: Genova in festa per l’argento del singolista Davide Mumolo

Oltre 700 atleti provenienti da più di 40 nazioni, rappresentanti di tutti e cinque i continenti. Appuntamento disputato nelle acque antistanti corso Italia con base alla spiaggia di San Nazaro in Corso Italia. Un appuntamento a cui hanno partecipato i presidenti di WorldRowing e FIC, Jean Cristophe Rolland e Giuseppe Abbagnale, insieme al Sindaco Marco Bucci e agli assessori comunali Alessandra Bianchi (Sport) e Sergio Gambino (Protezione Civile).

In luce gli equipaggi genovesi. Il primo a brillare è stato Davide Mumolo, atleta delle Fiamme Oro e dell’Elpis Genova, capace di conquistare il titolo di vicecampione del mondo nel singolo maschile nella sua città e davanti ai suoi tifosi. “Sono contento perché è stata una gara combattuta fino all’ultimo - afferma l’atleta - essere in casa è sempre bello perché conosci bene il mare, il luogo e soprattutto le persone che vengono a tifarti”. “Era la prima volta in singolo in questa specialità - aggiunge Davide - con un po’ di esperienza in più forse si poteva puntare alla vittoria ma ci riproveremo l’anno prossimo”

Quarto posto invece per il Rowing Club Genovese nel CM4x+. L’equipaggio, composto da Edoardo Marchetti, Giacomo Costa, Lorenzo Gaione, Edoardo Rocchi e Alessandro Calder, ha conquistato un brillante quarto posto al termine di una sfida combattutissima. «Purtroppo non siamo riusciti a difendere il titolo dell’anno scorso», commenta il team. Menzione d’onore per la Sportiva Murcarolo, seconda per gran parte della gara prima dello scontro con un altro equipaggio azzurro. Il team murcarolese era composto da Guglielmo Melegari, Pietro Sitia, Andrea Licatalosi, Giovanni Melegari e Fabio Siracusa.

La location di Corso Italia ha fatto da perfetto sfondo a un weekend di gare intense e spettacolari, con il Campionato Mondiale di Endurance che ha regalato segnato la prima parte di questa doppia kermesse globale, in attesa delle Finali B previste domani. Il prossimo fine settimana sarà, invece, il turno del beach sprint, disciplina del canottaggio costiero che sarà introdotta nel programma olimpico a partire dai Giochi di Los Angeles 2028.