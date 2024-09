Anno intenso per l’Iren Genova Quinto tra campionato, Coppa Italia e Len Euro Cup

Iren Genova Quinto è reduce da un anno fantastico. Quinta a livello nazionale, piazzamento ottenuto in Coppa Italia (kermesse organizzata dal club per il terzo anno consecutivo) e in Serie A1, con conseguente piazzamento nelle coppe europee, quinto posto in Italia anche per Juniores e Allievi, sesto per i Ragazzi, dodicesimo per gli Esordienti.

La nuova stagione sarà vissuta su tre fronti: serie A1, Len Euro Cup e Coppa Italia. “Il nostro obiettivo è quello di continuare a far crescere i giovani del nostro vivaio e implementare quell’attività sociale, a beneficio non solo di Quinto, a di tutto il levante – commenta il presidente Giorgio Giorgi – Per farlo serve una piscina adeguata, che peraltro è un elemento di socialità e salute per la popolazione che non può essere trascurato. Sosteniamo gli sforzi del Comune e della Fin per realizzare questa struttura a Quinto in un’area, quella del tiro al volo, che è idonea e già urbanizzata: l’elevata adesione alla raccolta firma testimonia che è arrivato il momento di un’accelerazione”.

“La mia amministrazione ha ben chiaro il valore dello sport – è stato l’intervento del sindaco Marco Bucci – Parliamo di un elemento fondamentale per formare buoni cittadini, e continueremo quindi a sostenerlo in ogni modo possibile. Sappiamo bene che non bastano le parole e che l’impiantistica è un tassello fondamentale in questo senso. L’alta adesione alla raccolta firme è un segnale, non certo il primo, di come sia sentita l’esigenza di avere una piscina adeguata per il levante: posso dirvi che il Comune ci sta lavorando e che presto arriveranno risposte concrete in questo senso”.

Sul fronte sportivo, è stata confermata l’ossatura della squadra affidata ancora al tecnico Luca Bittarello: i nuovi innesti sono quello del centroboa Matteo Aicardi (dalla Pro Recco), del portiere Francesco Ghiara (dal Catania) e dell’attaccante Duilio Puccio (dal De Akker Bologna).