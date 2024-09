Europei Scherma: staffetta in piazza a Chiavari con Giulia Rizzi

Gli Europei di Scherma "Genova 2025" sono sempre più vicini. Scatta il conto alla rovescia verso la settimana centrale (14-19 giugno) . Il Comitato Organizzatore lavora per un circuito promozionale in tutta la Liguria e il primo appuntamento sarà proprio sabato prossimo a Chiavari. Arriva la manifestazione " Scherma in Piazza ". Dalle 18:30 alle 20, in piazza Matteotti, si tornerà con la mente e il cuore all'emozionante Olimpiadi di Parigi 2024. Giulia Rizzi , campionessa olimpica di spada femminile a squadre, animerà una speciale staffetta insieme ai migliori atleti liguri. La Scherma sarà anche fortemente inclusiva con la partecipazione di ragazze e ragazzi dell'ANFFAS Chiavari coinvolti dalla Chiavari Scherma.

Gli atleti in pedana

L'impegno del Comitato Organizzatore degli Europei è diretto a promuovere la Scherma in tutta la Liguria. Far conoscere i valori di una disciplina in forte crescita e sempre tra le più vincenti dello sport italiano come dimostra anche l'ultima Olimpiade di Parigi 2024: un oro, tre argenti e un bronzo. Proprio la spada femminile azzurra è salita sul trono olimpico grazie alla fantastica performance di Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria. La trentacinquenne spadista udinese delle Fiamme Oro scenderà in pedana con la squadra verde, affiancherà Margherita Balestrero (fioretto - Circolo Scherma La Spezia), Federico De Michieli Vitturi (fioretto - Club Pisa Di Ciolo), Giuseppe Lazzaro (sciabola - Club Scherma Voltri), Claudio Pirani (master spada - Pompilio) ed Enea Bruzzone (spada - Pompilio). Spicca, nella squadra blu, lo spadista genovese campione europeo Under 23 Filippo Armaleo (Pompilio-Aeronautica), in gara insieme a Morgana Joy Bonfigli (fioretto - Circolo Scherma La Spezia), Emanuele d'Avanzo (fioretto - Club Pisa Di Ciolo), Aryan Piccinini (sciabola - Club Scherma Voltri), Gianfranco Ippolito (master spada - GenovaScherma) e Margherita Baratta (spada - GenovaScherma):

Parola alle istituzioni

"Dopo il successo dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani, la strada verso gli Europei è tracciata e vedrà la grande collaborazione tra società, istituzioni, scuole, sponsor e partner, tutti uniti in direzione della promozione di un grande evento che porterà il nome di Genova in Europea e nel Mondo - sono parole di Giuseppe Costa, presidente del Comitato Organizzatore degli Europei di Scherma "Genova 2025" - Portare la Scherma in piazza, prima Chiavari e poi alle Caruggiadi sabato 12 ottobre, ci permetterà di evidenziare al pubblico dei liguri una disciplina completa, formativa e altamente spettacolare"- "La presenza di una grande campionessa come Giulia Rizzi è certamente da stimolo per gli atleti emergenti e per le nuove leve della Scherma - afferma Giovanni Falcini, presidente Federscherma Liguria - Vederla all'opera a Chiavari sarà una grande emozione, il migliore spot in avvicinamento agli Europei. L'obiettivo sarà sicuramente quello di proporre altri momenti promozionali in altri comuni liguri per far conoscere sia la disciplina sia il grande evento continentale che ci attende a giugno".