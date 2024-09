Genova al via della prossima Clipper Race 2025/2026

«Siamo voluti intervenire nella Clipper Around the World Race – ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci – perché consideriamo la Clipper Race un evento importante, un evento internazionale e soprattutto un modo un po’ diverso per poter girare intorno al mondo rappresentando la città di Genova. Avremo una barca “Genova”, con i colori e il logo di Genova, che sarà riconoscibile immediatamente ovunque e soprattutto daremo la possibilità a quattro persone di prendere parte alle tappe della circumnavigazione. Saranno quattro giovani, donne e uomini, che saranno selezionati attraverso un bando e che dovranno essere ovviamente appassionati di mare e in grado di affrontare una esperienza di questo tipo, che sarà unica. Sono dunque molto contento che la città di Genova, il Comune di Genova possa creare questa opportunità e che possa prendere parte alla Clipper Around the World Race, un evento mondiale che ci farà conoscere intorno al globo».



«Dopo l’esperienza con The Ocean Race e a conferma della grande tradizione della nostra città negli sport legati al mare e in particolare con la vela, Genova è nuovamente pronta a salpare salendo a bordo dell’edizione 2025-2026 della Clipper Race – ha dichiarato l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – Sarà un’avventura unica sia per i nostri Ambassador, che sfideranno il mare e se stessi, andando oltre i propri limiti, sia per la città che sono sicura saprà fare innamorare di sé un pubblico sempre maggiore ed eterogeneo. Sull’onda del successo del progetto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, non si ferma l’impegno della nostra Amministrazione nella promozione dello sport e dell’immagine della nostra città attraverso gli eventi sportivi. Clipper Race, infatti, porterà il nome di Genova in giro per il mondo contribuendo a promuoverne tutte le sue bellezze ed eccellenze ed aiutandoci a consolidarne il posizionamento come meta sempre più ambita dal turismo internazionale».



Al centro della partnership c’è il Programma Ambasciatori, in cui i giovani avranno l’opportunità di regatare a bordo di un Clipper 70 – un’imbarcazione di 70 piedi di lunghezza, circa 21 metri – in rappresentanza di Genova. La Clipper Race, evento sportivo unico nel suo genere, coinvolge giovani anche senza esperienza di navigazione, dando loro l’opportunità di diventare dei regatanti oceanici. Nelle precedenti edizioni, hanno partecipato persone con esperienze professionali ed estrazione sociale molto diverse: artisti, insegnanti, medici e allevatori da tutto il mondo si sono cimentati con la sfida di navigare attraverso gli oceani o addirittura di intraprendere un’intera circumnavigazione. «È fantastico dare il benvenuto alla città di Genova come Team Partner per la prossima edizione della regata – ha dichiarato Sir Robin Knox-Johnston – La città è ricca di storia e cultura marittima e non vediamo l’ora di portare questo incredibile patrimonio in giro per il mondo con la Clipper 2025-26 Race. Nel corso degli anni, i programmi Ambasciatori della Clipper Race hanno riscosso un enorme successo, non solo per farsi conoscere nel mondo, ma anche per offrire ai singoli individui un’esperienza di navigazione che cambia la vita, attraverso gli oceani. Molti degli Ambasciatori hanno continuato a navigare a livello professionale o a vivere le proprie avventure. Non vedo l’ora di incontrare i giovani velisti genovesi mentre intraprendono la regata della loro vita, rappresentando la loro città e promuovendo la vela a Genova per le future generazioni».