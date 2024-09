36° Millevele IREN: festa per le 204 vele in gara

Sabato scorso il mare di Genova si è colorato di 204 vele. Grande successo per la 36° Millevele IREN, organizzata dallo Yacht Club Italiano nell’ambito del programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. La flotta XXL si è ritrovata sulla linea di partenza posta al largo di Vernazzola, il vento ha soffiato su tutto il percorso con una intensità tra i 6 e i 10 nodi, inizialmente da Nord per poi girare a Levante durante la seconda metà del percorso. “Una veleggiata meravigliosa – così il Presidente di Yacht Club Italiano Carlo Cameli, oggi in mare a bordo del suo Blue Indy – ci voleva dopo alcuni anni di maltempo, sembrava di essere in una cartolina e non avremmo potuto chiedere di meglio: Genova e il Salone come quinta naturale, centinaia di vele, vento e mare piatto. Siamo molto soddisfatti di come sia andata questa edizione!”.