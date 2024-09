Torna il Fitwalking for AIL: a Genova l’ottava edizione

Nervi è pronta a far da palcoscenico a Fitwalking for AIL , la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata mondiale della leucemia mieloide e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma. Il programma prevede alle 9 l’apertura del Villaggio a Villa Gropallo (Parchi di Nervi), a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La camminata, aperta a tutti e accessibile anche alle persone disabili e con limitate capacità motorie, dalle 10 in prossimità dell’arco gonfiabile montato a Villa Gropallo con arrivo al Porticciolo di Nervi. Ad accompagnare i partecipanti saranno due istruttori di Fitwalking che, in alcune tappe prefissate lungo il percorso, faranno eseguire una serie di esercizi per imparare a “camminare bene”, sulle note musicali della banda Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti.

Il ricavato al progetto T.O.D.

Il ricavato della manifestazione, al netto delle spese, sarà destinato a finanziare il progetto T.O.D. (Trapianto Ospedalizzato Domiciliare), promosso da AIL Genova Savona Imperia Odv con il sostegno di Regione Liguria e la collaborazione dell’unità operativa di Ematologia e Centro Trapianti dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Saranno 35 le città italiane, da nord a sud, protagoniste e “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” le unirà simbolicamente tutte. Questo il pensiero di Alessandra Bianchi, assessore comunale allo Sport. “Con Fitwalking for AIL sport e solidarietà si incontrano sottolineando, ancora una volta, il ruolo dell’attività sportiva nella promozione della salute e del benessere. A rendere ancora più speciale quella che, sono sicura, sarà una giornata di grande festa una location, quella di Nervi, con i suoi parchi e la sua iconica passeggiata, che regalerà a tutti i partecipanti una cartolina davvero unica. Un plauso alla presidente della sezione AIL di Genova, Liliana Freddi De Stefanis, per il grande impegno e la grande passione che, giorno dopo giorno, mette in campo in tutte le importanti iniziative che l’associazione promuove”.

“Anche quest’anno siamo davvero orgogliosi di appoggiare Fitwalking for AIL, un’iniziativa benefica promossa da una realtà storica come AIL che, a Genova e in Liguria, vanta una delle sue sedi territoriali più dinamiche e propositive – commenta il consigliere delegato ai Grandi eventi Federica Cavaleri – . Grazie al contributo di AIL e dei suoi partner, quest’anno il Villaggio Nazionale allestito ai Parchi di Nervi ospiterà una miriade di eventi e attività rivolte a grandi e piccoli per informare e, al tempo stesso, divertire il pubblico in una giornata che, sono sicura, vedrà la partecipazione di tantissimi genovesi di tutte le età. Il nostro invito e di iscriverci tutti a questa stupenda iniziativa di solidarietà che, insegnandoci a camminare nel mondo giusto, ci consentirà di sostenere il progetto Trapianto Ospedalizzato Domiciliare per la cura, a casa, dei pazienti ematologici autotrapiantati”.

“Sono felice di poter prendere parte a questa iniziativa che riempie di orgoglio tutto il Municipio che ho la fortuna di rappresentare – dice il presidente del Municipio IX Levante Federico Bogliolo – . Quando si parla di sociale ma soprattutto di sensibilizzare l’opinione e la cittadinanza verso la conoscenza di malattie quali la leucemia dobbiamo farci trovare tutti pronti, tutti uniti. Come Municipio supporteremo sempre questo tipo di iniziative e saremo sempre al fianco di chi si batte ogni giorno per supportare la ricerca e la medicina”.