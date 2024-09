Domenica la Cicloturistica Nastro Rosa 2024

Domenica 6 ottobre, nell’ambito del palinsesto della Capitale Europea dello Sport, Genova ospita la Cicloturistica Nastro Rosa 2024 , una pedalata ecologica cittadina non agonistica, organizzata dalla ASD Ciclistica Molassana per raccogliere fondi a favore della ricerca sul tumore al seno, nel mese dedicato appunto al Nastro Rosa di Fondazione AIRC, e per valorizzare e promuovere i percorsi ciclabili genovesi. Cittadini dai 6 anni in su avranno la possibilità di scoprire la città su due ruote , aderire a un modello di vita sano e sostenibile e, soprattutto, sostenere una buona causa: aiutare Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

“Siamo molto felici di poter scendere in pista, al fianco di AIRC, per la Cicloturistica Nastro Rosa 2024 con l’importante obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca sul cancro – dichiara l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi – Attraverso questa iniziativa sottolineiamo ancora una volta l’importanza della pratica sportiva come strumento per la diffusione di stili di vita sani e consapevoli, oltre a promuovere e valorizzare i percorsi ciclabili della nostra città. A Genova è forte la passione per l’attività ciclistica, anche a livello amatoriale, e vogliamo continuare ad incentivarla insieme ovviamente alla cultura della sicurezza. Una passione che può contare anche su una lunga tradizione, grazie all’impegno e al virtuosismo delle società del nostro territorio come dimostrano la presenza e il supporto della Ciclistica Molassana nell’organizzazione della Cicloturistica Nastro Rosa 2024”.

“Ottobre è il mese del Nastro Rosa, ovvero il mese dedicato alla ricerca contro i tumori femminili. AIRC da oltre 50 anni coltiva un’ambizione che in parte è già realtà: rendere il cancro sempre più curabile – spiega Lorenzo Anselmi, presidente Comitato Liguria AIRC – Per questo, sosteniamo progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffondiamo l’informazione scientifica, promuoviamo la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Questo evento sportivo, di cui siamo “charity partner”, è per noi un’ulteriore occasione per avvicinare le persone e dare loro alcune informazioni su come prevenire il cancro che oggi rappresenta la seconda causa di mortalità nel mondo occidentale”.

“La pedalata “Nastro Rosa” ha l’obiettivo di veicolare i valori dello sport, della mobilità sostenibile, della prevenzione e della salute – racconta il vicepresidente della ASD Ciclistica Molassana Renato Testa – Con questo evento, noi della Ciclistica Molassana vogliamo sostenere la ricerca contro i tumori femminili e fornire un contributo nella sensibilizzazione delle persone su questi valori attraverso l’uso di un mezzo semplice quale è la bicicletta. Abbiamo voluto organizzare questo evento ciclistico cittadino aperto a tutti, con qualsiasi tipo di bicicletta, confidando in una grande partecipazione per far conoscere l’attività di AIRC ed avvicinare il maggior numero di persone alla pratica del ciclismo anche attraverso la valorizzazione dei percorsi ciclabili cittadini”.