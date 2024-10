Genova ancora protagonista nel Canottaggio con i Tricolori Universitari

Dai Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint ai Campionati Nazionali Universitari . Genova resta al centro del Canottaggio italiano e mondiale. Sabato e domenica sarà il campo di regata di Pra’ a ospitare la rassegna nazionale che assegnerà i titoli italiani universitari. Si gareggia nel quartiere che ospita il College Federale che vede operare in sinergia Comune di Genova, Federazione Italiana Canottaggio e Università di Genova. L’evento, organizzato da FederCUSI in collaborazione con il CUS Genova, è inserito nel palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e registra la partecipazione di oltre 300 atleti-studenti provenienti da tutta Italia. Un evento già ospitato da Genova nel 2016 e 2017 e pronto a ospitare più di 40 gare, con la presenza degli atleti nelle diverse discipline della canoa e del canottaggio.

Il programma

Le regate, che si svolgeranno su distanze di 500 e 2000 metri, coinvolgeranno sia uomini che donne in competizioni individuali e a squadre. Il programma è ricco e prevede le finali per entrambe le discipline nelle giornate di sabato e domenica, offrendo così uno spettacolo entusiasmante per gli spettatori.

College Remiero di Pra’, creato in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e la Federazione Italiana Canottaggio, sarà dunque un fulcro per lo sviluppo dello sport remiero nella città, supportando la crescita di giovani atleti italiani e internazionali.

Record di partecipazione per la formazione universitaria di Genova: la delegazione ligure sarà presente con una cifra record di 45 atleti e atlete. Un risultato storico che sottolinea l’impegno e la crescita del movimento sportivo universitario cittadino.

Incontro presidenti CUS

A margine delle competizioni, sabato 5 ottobre, Genova ospiterà per la prima volta l’incontro di tutti i Presidenti CUS d’Italia e la Federazione dello Sport Universitario. L’apertura dei lavori sarà affidata a Federico Delfino, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova. Questo incontro, sostenuto attivamente dal CUS Genova, offrirà un’importante occasione di confronto per promuovere lo sviluppo dello sport in ambito universitario, rafforzando la collaborazione tra le istituzioni.