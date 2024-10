Coppa Europa di Arrampicata: una grande festa per Genova

Genova capitale europea dello sport e anche dell’arrampicata sportiva. Week end eccezionale con due grandi protagonisti: Irina Daziano, che ha conquistato una fantastica medaglia d’argento, e il pubblico, numeroso, caloroso, accorso con entusiasmo ad assistere alla Coppa Europa Boulder . Porto Antico di Genova colmo di passione e amore per lo sport in ogni centimetro quadrato con l’emozionante partecipazione di una folla pronta a seguire le varie fasi di gara, fino ad arrivare all’emozionante finale femminile nel tardo pomeriggio e a quella maschile in serata. Comune di Genova e Regione Liguria l’hanno inserita all’interno del programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 . Scommessa vincente, arricchita dal valore aggiunto della medaglia d’argento conquistata dall’azzurra Irina Daziano .

Il giaguaro

La Daziano, soprannominata “il giaguaro” per la sua grinta e le movenze feline, ha ampiamente dimostrato la sua capacità tecnica e la sua tenuta mentale, realizzando 4 top in modo magistrale (4 top, 4 zone, 8 e 5 tentativi). L’unica che ha saputo fare di meglio è stata l’atleta slovacca Martina Bursikova, capace di 3 top flash di fila (4 top, 4 zone, 6 e 6 tentativi).

In campo maschile si è aggiudicato l’oro il bulgaro Slav Kirov, argento per il tedesco Thorben Perry Bloem e bronzo per il francese Antoine Girard. Hanno assistito alla gara la Vicepresidente del CONI Silvia Salis, il Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, il Sindaco di Genova, Marco Bucci, il Comandante del V Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle, Capitano Gianluigi Mariani, e il Presidente della FASI Davide Battistella.

Le parole del sindaco e del presidente FASI

Il Sindaco Bucci ha dichiarato: “Sono felicissimo, avvicinarsi a questo sport significa capire cos’è la fatica, l’impegno e la condivisione con gli altri. Io amo praticare l’alpinismo, e a vedere arrampicare questi giovani mi sono emozionato, perché hanno una marcia in più, ma lo sport è importante a tutti i livelli e a tutte le età.” Ed ha aggiunto: “Genova si vuole candidare ad ospitare questo evento sempre, non solo quest’anno”.

Entusiasta il Presidente FASI Battistella: “Siamo al settimo cielo per il risultato di questo evento sportivo, al di sopra di ogni aspettativa in termini di partecipazione ed entusiasmo. Inoltre l’orgoglio di una bellissima medaglia d’argento per Irina, dispiacere invece per Niccolò, ma siamo fiduciosi che si riprenda al più presto. È stata una grande gara che rappresenta il punto d’inizio di una serie di competizioni che realizzeremo in questa regione in crescita dal punto di vista dell’arrampicata. Un ringraziamento a FASI Liguria, a partire dal suo presidente Gardella, alle autorità intervenute, a tutto lo staff federale e ai tecnici e tracciatori della squadra Nazionale”.